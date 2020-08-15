أخبار مصر | برلماني يؤكد على أهمية إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يؤكد على أهمية إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب على أهمية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع الصناعة سواء الثقيلة أو إقامة المجمعات الصناعية وحتى صناعة الحرف والمنتجات اليدوية، وتأكيده الدائم على ضرورة استمرار دعم المجال الصناعي.

وأكد الكمار على أهمية إقامة مجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، كقاطرة للتنمية الاقتصادية بالمحافظات، مشيرا إلى أن إتمام إنشاء هذه المجمعات سيحقق طفرة في كل المحافظات التي تثام بها صناعيا واقتصاديا، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة وفرص عمل للشباب.

وأكد الكمار أنه في الوقت الذي يتوجه الاهتمام للمصانع والمناطق الصناعية وانشاء المصانع الكبرى، لم ينس الرئيس السيسي أصحاب الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، ووجه بضرورة استمرار دعمهم في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، حيث سيقام المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام 2020، في إطار حرص الدولة على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.

وأكد الكمار علي أهمية الصناعة في كافة المجالات لدعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة الانتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة سواء الطبيعية أو البشرية.

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• آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 968 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.