أخبار مصر | المحرصاوي يشدد على ضرورة وجود رئيس المادة في امتحانات الدراسات العليا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المحرصاوي يشدد على ضرورة وجود رئيس المادة في امتحانات الدراسات العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن رئيس الجامعة تابع انضباط سير العمل باللجان؛ للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد-خلال الجولة- على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان وملاءمتها؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية؛ والمتمثلة في: رش لجان الامتحانات وتعقيمها وتطهيرها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم، وحرصًا على سلامة الطالبات، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكلية؛ للاطمئنان على حالة الطالبات قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطالبات، وارتداء الجميع للماسكات.

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطالبات، كما وجه إلى ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها للانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة إيمان الشماع، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية.

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رئيس قطاع المعاهد الأزهر: غدًا بدء تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية لمدة شهر

أوضح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الازهرية 2020، بدءًا من غد الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تنتهي فى 15 سبتمبر، حيث يتم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز 198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.

وبين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه يحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وأشار فضيلته أن الطلاب الذين يرغبون في معرفة درجاتهم ممن أجلوا أو الدور الثاني فعليهم التوجه إلى المنطقة التابعين لها بداية من الغد، ودفع الرسوم واستخراج بيان درجاتهم في نفس اليوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع.

وأعلن وكيل الأزهر، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72 % بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.