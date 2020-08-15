شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بقصر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 بشارع قصر النيل المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث، فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كان محافظ القاهرة انتقل على الفور لموقع العقار المنهار، وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة، وياسر عبدالعزيز، رئيس حي عابدين.

والعقار المنهار مسجل كطراز معماري، وصادر له قرارا تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ متر، ومكون من أرضي و4 أدوار، وتوجد به شركة صرافة، ومعرض موبيليا مغلق بالدور الأرضي، ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور الانهيار.

وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ ١٤ شخصًا، وإسعاف اثنين بموقع الانهيار، وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل

انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل