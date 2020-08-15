شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تسكين الأسرتين المتضررين من عقار قصر النيل المنهار في الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، بتسكين الأسرتين المتضررتين من حادث انهيار العقار رقم 50 شارع قصر النيل في وحدتين سكنتين مجهزتين بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة الأسمرات على الفور.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد قرر، اليوم السبت، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 بشارع قصر النيل المنهار، وبيان مدى تأثرها من الإنهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث، فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

يشار إلى أن محافظ القاهرة قد انتقل على الفور لموقع العقار المنهار، وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة، وياسر عبدالعزيز، رئيس حي عابدين.

والعقار المنهار مسجل طراز معماري، وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ مترًا، ومكون من أرضي و4 أدوار، ويوجد به شركة صرافة، ومعرض موبيليا مغلق بالدور الأرضي، ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الإنهيار.

وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ ١٤ شخصًا، وإسعاف إثنين بموقع الإنهيار، وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.

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