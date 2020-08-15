شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تتلقى الحصر العددي لأصوات الناخبين في 27 لجنة عامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، تلقي الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تباعًا من 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، فيما بدأت الهيئة، اليوم السبت، الفصل في الطعون المقدمة من المرشحين على صناديق الاقتراع ونتائج الفرز.

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اجتماعًا، للنظر في التظلمات على قرارات اللجان العامة، وذلك عقب تسلمها الحصر العددي لأصوات الناخبين من كل اللجان العامة، وعقب الفصل فيها، سيتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة.

يأتي هذا بعدما بدأت الهيئة تلقي تظلمات المرشحين أمس على نتائج الفرز المعروضة عليها من اللجنة العامة، وعقب البت فيها، تبدأ مراجعة الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع ومطابقتها على أرض الواقع وضم أصوات المصريين بالخارج، وإعلان نتيجة الجولة الأولى.

وأكدت الهيئة الوطنية أنها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، والمحدد بالجدول الزمني في 19 أغسطس في مؤتمر صحفي عالمي، وحظرت الهيئة على أي جهة أو وسيلة إعلامية نشر نتائج الفرز، كما أن اللجان العامة ليست جهة إعلان نتائج للانتخابات، ودورها يقتصر على إعلان الحصر العددي للأصوات.