شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا لانتقال عدوى كورونا.. حملات تفتيش في الشرقية لمنع سرادقات العزاء والأفراح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية،تكثيف الحملات التفتيشية لمنع إقامة أي نوع من السرادقات سواء للأفراح، أو للعزاء بالشوارع لمنع تجمعات المواطنين بأعداد كبيرة حرصًا على سلامتهم.

وأوضح بيان، السبت، أن رئاسة مركز ومدينة الحسينية فضّت سرادق عزاء بناحية عزبة الجامع التابعة للوحدة المحلية بسعود، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة مسرح كان يجهز لإقامة حفل زفاف بأولاد سيف، وعلى الفور تم توجيه الأهالى بفض المسرح لمنع التجمعات، تطبيقًا للإجراءات الإحترازية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية، لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين ،وإعادة الوجه الحضاري والجمالى للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.