شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف برفع وإزالة أي أثار للدعاية الانتخابية من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من إزالة ورفع لافتات الدعاية الإنتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والأنفاق والكباري وحوائط المباني، وذلك خلال يومين على الأكثر، وذلك بعدما إنتهت انتخابات مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي.

وكلَّف محافظ الجيزة بإصلاح أي تشوهات حدثت بالشوارع لاسيما الحوائط وإعادة دهانها مرة أخرى في حال الحاجة إلى ذلك وإعادة الشىء لأصله، كما كلف أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور على كافة الأحياء والمراكز والمدن نهاية الأسبوع وإعداد تقرير عن الأعمال التي تمت وما تم إنجازه.

وشدد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة ورفع أي مخلفات بمحيط المقار واللجان وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإعادتها لأفضل مما كانت عليه، ورفع أي ملصقات أو دعاية متناثرة من الشوارع وتجريدها.

من جانبه، أشاد محافظ الجيزة بحرص المواطنين على التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، ونقل الصورة الحضارية عن الدولة، كما حرص المحافظ على توجيه الشكر، وتكريم عددًا من المسؤولين والأجهزة المشاركة في أعمال تنظيم ومتابعة سريان العملية الانتخابية دون أي معوقات، مؤكدًا على تضافر كافة جهود الدولة لظهور المشهد الانتخابي بأفضل شكل.