شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس حار رطب الأحد.. القاهرة 37 والرطوبة 85 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، نشطة على غرب السواحل الشمالية الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى (%) فتكون على القاهرة والوجه البحري (85 – 28)، السواحل الشمالية (88 – 50)، شمال الصعيد (55– 20)، وجنوب الصعيد (30 – 15).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «37– 25»، الإسكندرية «32 – 26»، قنا «41- 27»، الأقصر «42– 28»، أسوان «42 – 30».

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