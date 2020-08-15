شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تحتفل برأس السنة الهجرية بمسجد السيدة زينب الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية، الخميس المقبل، بمسجد السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها، بعدد محدود من الحضور، وذلك في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الحضور سيكون مقصورًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف، وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.