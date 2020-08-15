شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدعو للحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا البابا فرنسيس اليوم السبت إلى الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان بسبب الخلاف الدائر حول سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.

وقال البابا "أدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة طريق الحوار حتى يظل النهر الخالد مصدرا للحياة، يوحد ولا يفرق، ينمي الصداقة والرخاء والأخوة وليس العداء وسوء التفاهم والصراع".

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