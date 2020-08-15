شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع سداسى لوزراء رى وخارجية مصر وإثيوبيا والسودان غدا لبحث ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر سودانية لفضائية "سكاي نيوز عربية" منذ قليل، أنه سيتم عقد اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان غدا لبحث ملف سد النهضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع سداسى لوزراء رى وخارجية مصر وإثيوبيا والسودان غدا لبحث ملف سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.