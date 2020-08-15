شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية.. تبدأ 12 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على جدول امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية 2019-2020، والتى تبدأ يوم 12 سبتمبر القادم، وتنتهى يوم 21 سبتمبر، حيث سيتم عقد الامتحان بمادتين يوميا .

وكان قد أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، فى اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمى والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسى 2019/2020.

وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفى أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمى بلغت 72.99%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبى 64.84%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالى المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، الناجح 77122، الدور الثانى 32969، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

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وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضى 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% أما القسم العلمى 67.78%.

وهنأ وكيل الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية على ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا المستوى من التفوق، مبينًا أن هذه المرحلة هى بداية الطريق وليست نهايته وأن المرحلة المقبلة فى حياتهم العلمية تتطلب جهدًا مضاعفًا لاستمرار تميزهم وتفوقهم، مقدمًا الشكر إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وغير الأوائل على ما بذلوه من جهد ورعاية تجاه أبنائهم، متمنيًا للجميع التوفيق فى المرحلة الجامعية.

وأوضح أن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام أظهرت معدن طلاب الأزهر الذين تحدوا كل الظروف التى واجهتهم بكل قوة وأن الإصرار على النجاح والتفوق كان مقصدهم، موجهًا الشكر لكل العاملين بالعملية التعليمية على ما بذلوه من جهود عظيمة فى ظل هذه الظروف الصعبة.