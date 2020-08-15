شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تستعد لافتتاح مترو النزهة ـ عدلى منصور أمام الجمهور غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور غدا الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الأختبارات.

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وانهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

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ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

والمحطات الجديدة من الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتدة من محطة النزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.