شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقارين مجاورين لمبنى قصر النيل المنهار من السكان لحين رفع الركام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخلى رجال الحماية المدنية، ورجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، السكان من عقارين مجاورين للعقار المنهار بشارع قصر النيل، حرصا على سلامتهم لحين الانتهاء من رفع الركام، فيما يستمر رجال الإنقاذ فى عمليات البحث لاستخراج المفقودين.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة ، وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 18 شخصا وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

وكشفت التحريات، أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات الإنقاذ لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة .

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