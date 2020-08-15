شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يلقى غدا ثانى عظاته بعد فتح الكنائس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، ثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، غدًا الأحد، بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية، وذلك في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمختلف المحافظات، تشمل الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية.

يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، قد ألقى أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بمحافظة القاهرة، يوم الأحد الماضي، مع اتخاذ ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وفى 9 أغسطس الجارى، بدأ أول اجتماع صلاة بالكنيسة الإنجيلية فى مصر الجديدة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية، فيما التزم المصليين بارتداء كمامات، كما وضعت الكنيسة أشرطة حمراء بين "كل الدكك" فى الكنيسه، لضمان التباعد الاجتماعى.

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