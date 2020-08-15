شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد لجنة حصر الشحنات الخطرة بقرية البضائع فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الزيارات المفاجئة التى يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لمتابعة التوصيات والإجراءات الاحترازية العاجلة التى اتخذتها الوزارة، أجرى الوزير صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية مفاجئة لمقر قرية البضائع بمطار القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للشحن الجوى وشركات الشحن الأخري لمتابعة توصيات اللجنة العليا التى وجه بتشكيلها لحصر وفحص كافة الشحنات والحاويات و ساحات التخزين لنقل المواد الخطرة بعيداً عن محيط المطار والتواجد السكانى.

بدأت الجولة بتفقد الوزير مخازن الحاويات وساحات التخزين، و مخازن الشحنات الخطرة بقرية البضائع، واطمئن على سير العمل وتابع خطة تنفيذ التدابير الاحترازية التى اتخذتها اللجنة وما تم إعداده من بيانات ومعلومات أولية عن تصنيف البضائع من قبل سلطة الطيران المدنى، وكذا استعراض البيانات الشاملة والمعلومات الهامة عن أنواع المخازن وأساليب التأمين واجراءات السلامة و فقاً لنوعية البضائع وتصنيفاتها وبخاصة الحاويات الخطرة القابلة للاشتعال.

كما اطلع الوزير على الطرق والأساليب الآمنة لنقل تلك الشحنات بما يكفل تحقيق أعلى درجات سلامة الأفراد والحفاظ على حماية وأمن المنشأت الحيوية والتواجد السكانى .

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وخلال الجولة إلتقي الوزير بعدد من العاملين بقرية البضائع وشركة مصر الطيران للشحن الجوى وأستمع إلي ارائهم وتابع معهم سير العمل داخل القرية ،كما وجه بتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية الدقيقة والصارمة التى يجب الالتزام بها حيال التعامل مع المواد الخطرة وكذ الإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة، وطالب بمراجعة أعمال اللجنة بشكل دورى ودائم على مستوى كافة ساحات التخزين وقرية البضائع وجميع المخازن بالمطارات المصرية.

وفى السياق ذاته، قام وزير الطيران المدني أيضا بتفقد مخازن البضائع وساحات التخزين لشركة مطار القاهرة للشحن الجوى إحدى الشركات المسئولة عن تقديم خدمات المناولة لشركات الطيران ، حيث إطمئن علي تطبيق المعايير الاحترازية العاجلة و اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية لضمان جودة مناولة و تخزين السلع والشحنات ووجه بضروره التدقيق التام وتوفير كافة الوسائل الأمنية لضمان أقصى مستوى أمان فى تخزين ونقل البضائع.

ثم توجه الوزير إلى هنجر 8000 ومجمع المخازن الفنية ومجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية التابعين لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وتفقد الطيار محمد منار سير العمل داخل الهنجر والأداء والخدمات الفنية و التكنولوجية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة وتابع أعمال الصيانة التي تتم لعدد من الطائرات داخل الهنجر، وأطمئن علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي سلامة وصحة العاملين ، كما وجه بضرورة الالتزام بتطبيق اعلي معايير الجودة العالمية فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للعملاء.