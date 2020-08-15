شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تمد فترة سداد مبالغ جدية التصالح فى مخالفات البناء شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة مدت فترة سداد مبالغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.