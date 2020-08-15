ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365" جدول امتحانات الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، حيث تبدأ الامتحانات 12 سبتمبر المقبل بمادة اللغة العربية والأحد 13 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والإثنين 14 سبتمبر الأحياء والتاريخ والتفاضل والتكامل، والثلاثاء 15 سبتمبر المقبل الاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية، والأربعاء 16 سبتمبر جبر وهندسة فراغية وفلسفة ومنطق، والخميس 17 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 19 سبتمبر الفيزياء والجغرافيا والأحد 20 سبتمبر الديناميكا والكيمياء. وتنتهى الامتحانات يوم الإثنين 21 سبتمبر بمادة علم النفس والاجتماع. Advertisements وكانت امتحانات الثانوية العامة قد تم تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.



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