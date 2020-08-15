شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع برعاية كفيف يعمل بمخزن أنابيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي اليوم لفحص المنشور الذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتم رصده من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ بشأن محمود الشاب الكفيف الذي يعيش طوال حياته في الظلام ويعمل هو وأخيه في مخزن أنابيب بمنطقة الدويقة.

وعليه تواصل فريق التدخل السريع المركزي مع ناشر البوست، والذي أفاد بعنوان تواجد الشاب الكفيف وأخيه بمنطقة الدويقة، ثم توجه الفريق لهما وتبين أن الشاب يدعى محمود ع.ا.م يبلغ من العمر 25 عاماً، كفيف ويصرف معاش كرامة قدره 445 جنيه وأخيه مصطفى يبلغ من العمر 15 عاماً يعيشان معا في إحدى الغرف بمنطقة الدويقة.

وبناء على ما سبق فقد تم اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتقديم مساعدات عينية لهما.

2- صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالقاهرة.

3- التنسيق مع إدارة التأهيل لإستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة.

4 - التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لإجراء كشف طبي للأخوين واتخاذ اللازم نحو إجراء عملية للاخ الأصغر بالعين.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وأيضا على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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