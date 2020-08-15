شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: سداد الاشتراكات المتأخرة حتى يوم التصويت 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة والفرعيات، إنه سيتم فتح باب التصويت يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، فى التاسعة صباحا، وحتى السادسة مساء.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى بيان،: كيفية إدلاء الطبيب البيطرى بصوته فى الانتخابات، حيث سيتم تسليم عدد 7 ورقات بألوان مختلفة لكل عضو بالنقابة، هم:

- اللون الأحمر .. لانتخاب نقيب عام الأطباء البيطريين.

- اللون الأبيض ..لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 سنة.

- اللون الأبيض .. لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة.

- اللون الأخضر.. لانتخاب عضو مجلس النقابة العامة على مستوى المنطقة.

Advertisements

- اللون الأصفر .. لانتخاب رئيس النقابة الفرعية لمحافظتك.

- اللون الأزرق .. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة.

- اللون الكريمي .. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة.

وأضاف: لكى يسمح لك القاضي بالإدلاء بصوتك لابد من وجود بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر، أو كارنية عضوية النقابة، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مشيرا إلى أنه يسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات.