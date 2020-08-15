شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة اللبنانية: حصر خسائر المنشآت نتيجة انفجار المرفأ مستمر حتى 21 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة اللبنانية عن تمديد عملها فى حصر المنشآت السياحية والفندقية المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت حتى 21 أغسطس الجارى، وقالت الوزارة فى بيان :"إنها استكمالا للمسح الميداني الذي تقوم به، والطلب من المؤسسات المتضررة في مدينة بيروت من جراء انفجار المرفأ ملء استمارة الاضرار الواقعة على مؤسساتهم، يمدد العمل بتقديم الطلبات الى الوزارة حتى تاريخ 21 اغسطس الجارى".

وكانت وزارة السياحة اللبنانية قد أعلنت، أنه بعد إجراء الكشوفات من قبل الجيش والهيئة العليا للإغاثة وبالتنسيق مع الأجهزة والنقابات المختصة، كلفت مفتشي الضابطة السياحية والتجهيز السياحي كافة إجراء كشف ومسح ميداني للأضرار الواقعة على المؤسسات السياحية والواقعة ضمن نطاق بيروت الكبرى بكل فئاتها.

وأوضحت في بيان، أنه يجري متابعة رؤساء الوحدات لعملية المسح والاجراءات الميدانية من أجل حسن سير العمل وتقديم تقرير مفصل موثق بصور حول الاضرار الواقعة على المؤسسات السياحية خلال مهلة أسبوع من تاريخه.

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وفي أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضى، أشار نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية في لبنان، بيار الأشقر، إلى أن 90% من فنادق المدينة تضررت.

وقال الأشقر: "نجري مسحاً للفنادق المتضررة، و90% من فنادق بيروت متضررة"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "NNA".

وأضاف الاشقر: "المشكلة كبيرة وهناك عدد كبير من الجرحى في الفنادق من الموظفين والزبائن، ونحن في صدد نقل النزلاء إلى فنادق أخرى".

وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد أكد فى تقرير له، أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بلغت إلى 19.1% (حوالي 10.4مليار دولار) خلال العام 2018.