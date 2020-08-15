شكرا لقرائتكم خبر عن في الأسبوع الأول.. مبيعات «ديارنا» في مارينا الساحل الشمالي تجاوزت نصف مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرا حول مبيعات معرض ديارنا بمارينا 5 قد حقق منذ افتتاحه مساء الأربعاء الماضى مبيعات بلغت 574370 جنيه

واشار التقرير إلى أن مبيعات اليوم الأول للافتتاح قد حققت 66 ألف و710 جنيه لتصل حتى أول امس إلى أكثر من نصف مليون جنيه مما يعبر عن الإقبال المتزايد على المعروضات لجودتها وأسعارها المناسبة ولأنها تتسم بالتجديد

ولفتت القباج إلى أن الإقبال كان على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والاكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة

وكانت القباج قد افتتحت مساء الأربعاء الماضى معرض ديارنا بمنطقة مارينا ٥ بالساحل الشمالي، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس الجارى

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

يشار إلى ان المعرض يقام على مساحة ٦٠٠ مترٍ، ويشارك فيه ٣٧ عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون ٩ محافظات، ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة

قد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح

وتواصل الوزاره سياستها في استخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم استبدالها يوميا.