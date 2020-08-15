شكرا لقرائتكم خبر عن موجهة للطلاب.. «مياه دمياط» تطلق حملة توعوية عن أهمية ترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، برئاسة المهندس محمد بدوي، مبادرة توعوية فنية موجهة للطلاب من أبناء محافظة دمياط، تحت عنوان «مبادرة تدوير وترشيد المياه النقية» بهدف توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، كنمط رئيسي وسلوك فعال في الحياة اليومية.

وأشار «بدوي» إلى أن الحملة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.

وذكر أن المبادرة شملت 4 مجالات فنية هي الرسم والشعر والمقال والبحث العلمي، وتدور الموضوعات التي يتناولها الطلاب حول «قضايا المياه- دورة حياة المياه- قطرة مياه بداية حياة» وتعد من أهم الموضوعات التي تطرحها إدارة التوعية بالشركة.

وقال إن المسابقة تبدأ السبت 2020/08/15 ولمدة أسبوعين يتم خلالها استلام الأعمال المشاركة وفقا للشروط الموضوعة وذلك من خلال إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعليم بدمياط.