شكرا لقرائتكم خبر عن بإجمالي 65 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يفتتحان أعمال تطوير كلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، السبت، أعمال التطوير بكلية الطب بجامعة الإسكندرية بقيمة 65 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، بحسب بيان، أن مستشفيات الإسكندرية تشهد طفرة نوعية في التطوير لتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين، لافتاً أنه تم تزويد المستشفيات بأحدث المعدات التقنية الحديثة والمستلزمات والأجهزة الطبية العالمية لتوفير خدمة طبية متميزة يلمسها المواطن البسيط، فضلا عن تخفيف الآلام عن كاهل المرضى المترددين على مستشفيات الإسكندرية الجامعية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأثنى عبدالغفار على أعمال التطوير التي تمت بالمستشفيات، واصفًا إياها بنقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات الإسكندرية الجامعية.

وذكر أن الوزارة تسعى لتقديم كل الدعم للمستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن المصري.

وأكد الكردي أن تلك الافتتاحات تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، والتي تسهم في تقديم خدمة طبية متميزة في شتى التخصصات الطبية الدقيقة، مشيرا إلى أن افتتاح مركز التدريب الطبي والذي يعد الأول داخل كلية الطب، ويضم المركز ٨ قاعات للمحاضرات، قاعة للتدريب على النماذج الطبية والمناظير، غرفة عمليات لإجراء مختلف التدخلات الجراحية المطلوبة للتدريب على حيوانات التجارب.

كما يضم المركز قاعة للكمبيوتر وقاعة أخرى للمكتبة الرقمية، وملحقا بالمركز قاعة كبرى لاستقبال المؤتمرات مجهزة على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة تستطيع استيعاب اكثرمن ٣٠٠ فرد، وقد تكلف إعادة تأهيل وتجهيز المبنى مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري.

وأكد الدكتور وائل نبيل، أن يد التطوير شملت مستشفى المواساة الجامعي، حيث جرى تجهيز وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بقدرة استيعابية ٢٠ ماكينة غسيل كلوي بتكلفة قدرها ٤.٢٠٠.٠٠ مليون جنيه مصري،

Advertisements

وفي مستشفى الحضرة الجامعي افتتح الوزير جناح عمليات الدور الأول والثاني بالمستشفى بعد تطويره وتجهيزه بقدرة استيعابية ٩ غرف عمليات (منها ٢غرفة عمليات كبسولة) مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والمناظير الجراحية، ووحدة عناية مركزة انتقالية بعد تجهيزها بقدرة استيعابية خمسة أسرة عناية مركزة، وقد تكلف التطوير ما يزيد على ١٣ مليون جنيه مصري، وأشار نبيل ان أعمال التطوير بلغت 65 مليون جنيه بمساهمة كبيرة للمجتمع المدني.