شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي نائب مغاغة والعدوة من فيروس كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي مغاغة والعدوة، وأخصائي الباطنة بمستشفي مغاغة الأميري، تماثله للشفاء من وباء كورونا المستجد، عقب مثوله لرحلة علاج بأحد المستشفيات.

وتواصل الأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بملوي علاج 35 مصابًا بكورونا تم احتجازهم بأقسام الرعاية والعزل.

يأتي ذلك بينما استأنفت المستشفيات المركزية داخل 9 مراكز نشاطها الطبيعي في استقبال حالات الطوارئ والحوادث، عقب تعقيمها وتطهيرها ضد وباء كورونا.