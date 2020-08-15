شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: 411 مليون جنيه حصيلة عوائد ملف التصالح في مخالفات البناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 112 ألفا و60 طلبا، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء يقرب من 411 مليون جنيه حتى الآن.
وذكر المحافظ في بيان، السبت، أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيجري تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تعمل على مدار اليوم من خلال الفترة الصباحية والمسائية لاستقبال طلبات المواطنين منعاً للازدحام وحفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.
وأصدر محافظ المنوفية توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية بتاريخ 11 أغسطس الجارى شدد فيه على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات حرصًا على الصالح العام والحفاظ على هيبة الدولة.
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