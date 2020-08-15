شكرا لقرائتكم خبر عن بحمولة 28 طنًا.. سفير مصر في بيروت يستقبل 3 طائرات مساعدات مصرية للبنان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في بيروت، السبت، ٣ طائرات مساعدات مصرية وصلت إلى مطار رفيق الحريري، وبها ٢٨ طنًا من المساعدات الغذائية والطبية، مقدمة من الحكومة المصرية وعدد من الجمعيات الأهلية، هي: الهلال الأحمر، مصر الخير، مؤسسة مرسال.

وقال السفير المصري إن الجسر الجوي نقل اليوم إلى لبنان ٢١ طبيبًا مصريًا من من كبار أطباء مصر متطوعين للعمل مجانًا انطلاقا من مستشفى جامعة بيروت العربية في مجال الإغاثة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هي امتداد لنشاط الجامعة التي أنشأتها مصر في لبنان من ٦٠ عامًا في خدمة المجتمع اللبناني، وفي وصله بشقيقه المصري.

ويتوالى خلال الأيام المقبلة وصول 12 طائرة إلى لبنان على مدار الأسبوعين المقبلين محملة بـ220 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية المهداة من الحكومة والشعب المصري للشعب اللبناني، وذلك بواقع ٣ طائرات كل ٤٨ ساعة، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي.

المرحلة الثالثة من جسر المساعدات المصري بدأت فى الوصول إلى بيروت

المرحلة الثالثة من جسر المساعدات المصري بدأت فى الوصول إلى بيروت

المرحلة الثالثة من جسر المساعدات المصري بدأت فى الوصول إلى بيروت

المرحلة الثالثة من جسر المساعدات المصري بدأت فى الوصول إلى بيروت

المرحلة الثالثة من جسر المساعدات المصري بدأت فى الوصول إلى بيروت