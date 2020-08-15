شكرا لقرائتكم خبر عن خالفوا شروط التعاقد.. بدء إجراءات سحب 53 شقة إسكان اجتماعي في العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عدد من الوحدات بالحي التاسع مجاورة ٧٠، بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعي، ومأموري الضبط القضائي بالصندوق، وذلك بتوجهات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتنسيق مع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشرمن رمضان.

وقال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشرمن رمضان، في بيان، السبت، إن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

من جانبه أوضح المهندس شريف عبدالبديع، نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن اللجنة قامت بالمرور على ١٥ عمارة تضم ٣٠٠ وحدة سكنية، تبين مخالفة ٥٣ وحدة منها لعدم الإلتزام بقانون الإسكان الاجتماعي، والذي ينص عل أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، وأن القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تمهيدًا لسحبها، وأن هناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس والغرامة، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.