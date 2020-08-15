شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل نماذج لقطار تالجو الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، السبت، نموذج القطار الإسباني الجديد، الذي تقوم بتصنيعه شركة تالجو، وذلك على متن حاويتين قادمتين من المصنع الإسباني، وتحتوى على نموذج ماكيت (عبارة عن قطاع مجسم لاجزاء من عربات قطار تالجو)، عدد 6 وحدات التي تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد مع تالجو الإسبانية.

وقامت السكة الحديد ببدء إجراءات إنهاء وصول الحاويتين، والتي يوجد بداخلهما قطاع من عربات ركاب درجة أولى، وآخر للدرجة الثانية، ويبن كل قطاع شكل خامة المقاعد وشاسيه العربة والبواجي المستخدمة، وذلك حتي يتم مطابقته بالعقد الفني الذي وقعته الهيئة مع الشركة الإسبانية.

ويتكون قطار تالجو على ١٥ عربة، تنقسم إلى جرار وعربة قوى وأخرى للبوفيه، و٥ عربات درجه أولى مكيفة، و٨ درجه ثانية مكيفة.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم الوحدات الست التي تعاقدتها عليها مصر في نهاية الربع الأول من العام المقبل.

من ناحية أخرى، قررت السكة الحديد إيقاف العمل ببرج الشمال الأتوماتيكي الذي يتحكم في حركة دخول وخروج القطارات من محطة مصر وتشغيلها يدويًا من رمسيس حتي قليوب، وذلك بسبب تجديدات السكة ومشروع كهربة الإشارات، مما تسبب في تأخيرات بلغت ٤٥ دقيقة من قليوب إلى محطة رمسيس بسبب التنبيه بأن سرعة القطار لا تتجاوز ٨ كيلو متر في الساعة.

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