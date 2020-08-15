شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة بورسعيد تناشد المواطنين بعدم التزاحم علي مكاتب التوثيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة بورسعيد بيان تعليقا علي تزاحم المواطنين علي مكتب الشهر العقاري القديم بمبني المحكمة

و ناشدت المحافظة بورسعيد ، عدم التزاحم على مكتب توثيق واحد للحصول على الخدمات ، منعا للتكدس والازدحام خاصة في هذه الظروف الاستثنائية بالبلاد ، و تؤكد المحافظة أن كافة مكاتب التوثيق تعمل بكامل قوتها و يستطيع المواطن التوجه لأى مكتب في جميع الأحياء للحصول على الخدمات .

واهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين ، ضرورة التعامل مباشرة مع الموظفين والعاملين داخل مكاتب التوثيق ، وعدم التعامل مع أي عناصر خارجية منعا لمحاولات الابتزاز من قبل بعض الأشخاص ، وتؤكد المحافظة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذى يقومون باستغلال وابتزاز المواطنين وادعاء قيامهم بالوظائف الحكومية ، وذلك حرصا من المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأرفق بيان المحافظة عناوين المكاتب النموذجية المستحدثة وخريطة بمواقعها علي النحو التالي

مكتب توثيق الشرق المطور ومكتب توثيق المناخ ومكتب توثيق بورسعيد المطور ومكتب توثيق المركبات المطور والمناخ ثاني ومكتب توثيق نشاط المستثمرين.