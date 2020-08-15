محافظ المنوفية: «مشروعك» يوفر 120 فرصة عمل بتمويل 15 مليون جنيه خلال شهر يوليو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم فى توفير (120) فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يوليو الماضى بقروض جاوزت 15 مليون و 87 الف جنيه لتنفيذ (90) مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية .

هذا وقد أوضح محافظ المنوفية علي أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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