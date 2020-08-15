السكرتير المساعد بأسيوط يتابع تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية لاستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

يأتي ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة تسهيلاً على المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وتفقد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعض المراكز التكنولوجية بحى شرق وغرب مدينة أسيوط ومراكز الفتح وساحل سليم ومنفلوط والقوصية وديروط والتى شهدت إقبالًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح تحت إشراف من رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة سير العمل وتلقي طلبات التصالح تيسيرًا على المواطنين، فضلًا عن المتابعة المستمرة لقيادات المحافظة لتذليل كل العقبات أمام المواطنين لتلقي الطلبات.

كان محافظ أسيوط تفقد سير العمل بالعديد من المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء للوقوف على سير العمل وانتظامه أيام العطلات وحث المواطنين على تقديم طلبات التصالح وسداد المبالغ المستحقة وفقا للقانون حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة عليهم.

وناشد كل المواطنين المخالفين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر، حيث يجرى استلام كل الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.

كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

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السكرتير المساعد بأسيوط يتابع تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح