شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: إزالة 2749 مخالفة وتعدي على أراضي الدولة منذ مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 2749 تعديًا منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتي 14/ 8 / 2020

وأشار محافظ الغربية أنه تم إزالة 866 مخالفه تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 45 فدان و10 قيراط و23 سهم، وإزالة 762مخالفة بناء بمساحة 939 ألف و53 مِتْرًا. بالإضافة إلى إزالة 1121 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 233 ألف و63 متر مربع.

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم، مشدداً على ضرورة استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء على تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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