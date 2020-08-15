شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تواجداً كبيراً من المواطنين، وإقبالا ملفتاً، اليوم السبت.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، وشهدت المراكز خلال يومي الجمعة أمس واليوم السبت اقبلاً كبيراً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين ،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة

وناشد محافظ كفر الشيخ كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد تفقد سير العمل بالعديد من المراكز التكنولوجية بالمدن للوقوف على سير العمل وحث المواطنين على تقديم طلبات التصالح وسداد المبالغ المستحقة وفقا للقانون حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة عليهم .

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