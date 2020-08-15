بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة المصرية egypt.gov.eg

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة المصرية egypt.gov.eg يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة المصرية، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة حيث تقدم الحكومة المصرية لمواطنيها العديد من الخدمات الالكترونية الميسرة التي تساعدهم على إنهاء المعاملات دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية المختلفة،.

الاستعلام عن المخالفات المرورية فقد طرحت وزارة الداخلية المصرية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة الحكومة المصرية التابعة لموقع النيابة المصرية بهدف الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية 2020 بشكل الكتروني للحد من التزاحم في شبابيك المرور وتوفيرًا للوقت والجهد، وسنوضح لكم في السطور التالية بالخطوات طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة حيث يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة قبل التوجه إلى تجديد رخصة القيادة أو رخصة السيارة عبر بوابة الحكومة المصرية مع إمكانية سداد المخالفات الكترونيًا من خلال نفس الموقع، حيث تحرص الحكومة على تقديم المساعدات للمواطنين بصورة الكترونية بهدف التيسير والتسهيل على الجميع، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط خدمات نيابة المرور اختيار خدمة المخالفات ضمن قائمة الخدمات المتاحة سواء خدمة مخالفات رخص المركبات أو خدمة مخالفات رخص القيادة. في حالة اختيار خدمة مخالفات رخص المركبات يتم إدخال رقم اللوحة ثم الضغط على كلمة اجمالي المخالفات. في حالة اختيار خدمة مخالفات رخص القيادة يتم إدخال رقم الرخصة ونوع ووحدة الترخيص والمحافظة ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

خدمة مخالفات نيابات المرور

الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة تحرص الحكومة المصرية على تقديم الدع والخدمات الإلكترونية للمواطنين لتخفيف عبء الذهاب للأماكن الحكومية المختلفة واهدار الكثير من الوقت والجهد، لذلك تقدم الخدمات الالكترونية الميسرة للمواطنين ومنها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تمكن المواطن من الاستعلام عن مخالفات السيارة أو المخالفات الشخصية التي تعرض لها أثناء القيادة، كما قدمت وزارة الداخلية فيديو توضيحي لطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020 عبر الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية مقدمًا شرح مبسط لطريقة الاستعلام.

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