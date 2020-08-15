استعلام مباشر فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020 وطرق سددها على رابط billing.te.eg موقع المصرية للاتصالات

بدأ البحث عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020 والاستعلام عنها من خلال موقع المصرية للاتصالات billing.te.حيث تدفع الفاتورة كل ثلاث شهور أي فاتورة ربع سنوية ومع بداية الشهر سيتم عرض فاتورة الأرضي أبريل 2020 والذي يزداد البحث عليها من عملاء شركة المصرية للاتصالات على محرك البحث الشهير جوجل مصر, وتتميز شركة المصرية للاتصالات بتوفير إمكانية الاستعلام عن الفاتورة بالمجان.

وتقدم شركة المصرية للاتصالات لعملائها فترة للسداد والدفع في جميع فروع الشركة أو في فروع فوري وأمان ومصاري الموجودة في كل مكان في مصر أو على الإنترنت أو السداد في أي فرع من فروع البريد المصري وتستمر لمدة شهر من طرح الفاتورة على الموقع الإلكتروني.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020

ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات وهى:

الدخول على موقع المصرية للاتصالات.

أدخل كود المحافظة .

أدخل رقم التليفون الأرضي .

ثم أضغط على مفتاح أظهر الفواتير .

ثم تظهر لك قيمة الفاتورة الجديدة و الفواتير السابقة.

أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي Advertisements

الخدمة رقم الاستعلام وتفعيل الخدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال *322# شحن الرصيد من خلال *555*الرقم السري# معرفة رقم الهاتف من خلال *688# تحويل الرصيد لرقم آخر من خلال *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 سلفني شكرا من خلال *04# كلمني شكرا من خلال *515*رقم الهاتف# خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى . كود كلمني شكرا من خلال 515 رقم الهاتف # للاستعلام عن الاستخدام من خلال *414#

موقع شركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

توفر شركة المصرية للاتصالات فواتير التليفون الأرضي كل ثلاث شهور على مدار السنة أي ربع سنوي في شهور “يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر”، وفى حالة عدم سداد الفاتورة في المدة المحددة بحوالي 30 يوم تطبق عليه غرامة تأخير في المدة الأولى، أما المدة الثانية يطبق فيها غرامة تأخير عند السداد في الشهر الأول ثم بعد ذلك تقوم الشركة المصرية للاتصالات في الشهر الثاني بإيقاف الاتصال وتجعل الخط استقبال المكالمات وذلك يكون تنبيه لعملاء الشركة قبل قطع الحرارة من الخط.

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أصبحت شركة المصرية للاتصالات منافس قوي لشركات المحمول أورنج واتصالات وفودافون مصر، وخاصة بعد اندماجها مع شركة الإنترنت Tedata وبات اسمها we وفرت خطوط الهاتف المحمول برقم يبدأ بـ 015 وفرت عروض كثيرة مما زاد عدد عملائها وباتوا يبحثون باستمرار عن خدمات الشركة الإلكترونية.