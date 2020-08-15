شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: إيلون ماسك "غاوي شهرة".. وأرسطو وأفلاطون تعلموا في "عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، على تصريحات إيلون ماسك، حول أن بناء الأهرامات كان من خلال كائنات فضائية، قائلًا إن إيلون ماسك "غاوى شهرة ويتمسح بالأهرامات، عشان اسمه يكبر، والأهرامات صناعة مصرية".

وقال الدكتور زاهي حواس، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري"، إنه من الضروري أن يكون المختصين فقط عن الآثار هم من يناقشون تلك المسائل، وليس أي تخصصات. وأضاف "حواس"، أن الحضارة المصرية هي التي غذت العالم بأكمله بالعلم، ولها سحر خاص في العالم، وأرسطو وأفلاطون تعلموا في جامعة "أون" القديمة في عين شمس.

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كما نفى "حواس"، ادعاءات البعض بأن الفراعنة كانوا عبرانيين، مؤكدا أن الفراعنة مصريين، وجميع الحفريات تؤكد ذلك، موضحا أن الهجوم يجب أن يكون بحقائق علمية، وليس كلاما عشوائيا دون دراسة.