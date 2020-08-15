شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تؤكد استمرار إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل، عدم صحة تأجيل اسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو "إمبابة – عدلى منصور"، للشركة الفرنسية، مؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار فى وقت سابق حمل رقم ( 1468 ) بتاريخ 21 يوليو الماضى، بشأن منح التزام إدارة وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بنظام التكلفة بالإضافة إلى الأتعاب RATP الفرنسية لمدة 15 عاما، وذلك فى ضوء توقيع العقد بين الهيئة القومية للأنفاق RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو فى 21/5/2020 .

جاء ذلك فى رد من وزارة النقل على ما نشره ”الخليج 365” بتاريخ 4 أغسطس بعنوان :"النقل تؤجل إسناد إدارة تشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية لأجل غير مسمى".

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق، فى وقت سابق من أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، ويمتد هذا الجزء من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من كافة تجارب واختبارات التشغيل لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والقطارات التى ستعمل خلال هذا الجزء.