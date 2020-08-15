شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد السيدة العذراء بعد صيام 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم السبت، بعيد صعود السيدة العذراء، بعد فترة صيام استمرت 15 يوما، وصوم السيدّة العذراء هو من الأصوام المحبوبة كثيرًا لدى الروم الأرثوذكس، ويمتد من اليوم الأول لشهر أغسطس حتى 15 أغسطس، حيث يتم عقد قدّاس عيد رقاد السيدة العذراء

ويعد مفهوم انتقال العذراء بالنفس والجسد إلى السماء من أهم المعتقدات المسيحية حول مريم العذراء، ويشترك هذا المفهوم أيضا بين مختلف الطوائف المسيحية التي تبجل مريم العذراء وإن كان بأشكال مختلفة، وفي الكنائس التي تلتزم بالعيد، يُعد الانتقال يومًا رئيسيًا يحتفل به في 15 أغسطس..

وبحسب معتقد كنيسة الروم الأرثوذكس، عرف هذا الصوم في بدايته بصوم العذارى كسند للطّهارة والتبتّل، لهذا أكثر مَن كان يصومه الرهبان، ولكن سرعان ما مارسه الشّعب جاعلاً منه مناسبة لتجديد الحياة الرّوحيّة وفرصة للتّوبة، ويرمز للسيدة العذراء بأنها المثل الحيّ للطّهارة والتّبتّل، مثال الأم الفاضلة والمضحيّة، والشّفيعة الحارة التي لم تطلب يومًا شيئًا لنفسها، بل قدّمت مولودها منذ اللحظة الأولى للولادة، وهي المطيعة دائمًا لكلمة الله.

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للعذراء مريم في كنيسة الروم الأرثوذكس، مكانة رفيعة ومميّزة في الليتورجية - أي "خدمة" يُقصد بها العبادات والصلوات الاجتماعية بكل انواعها ولكن استقر الرأي على إطلاق هذا الاصطلاح على القداس الإلهي تحديدًا- ولها خمسة أعياد، عيد ميلادها عيد دخولها إلى الهيكل وعيد رقادها "انتقالها"، وهناك عيد جامع للعذراء، ويأتي بعد عيد الميلاد مباشرةً، وضع زنار العذراء وعيدوضع ثوب العذراء فى الجمعة الأولى بعد الفصح، المديح الكبير وذلك فى الجمعة من الأسبوع الخامس من الصوم.