شكرا لقرائتكم خبر عن المحرصاوى يتفقد امتحان الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية بنات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لامتحانات الدراسات العليا بقطاعاتها كافة، والتي بدأت السبت الماضي، قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

وأوضح بيان الجامعة الأزهر، أن رئيس الجامعة تابع انضباط سير العمل باللجان؛ للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد -خلال الجولة- على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان وملاءمتها؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

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وأشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية؛ والمتمثلة في: رش لجان الامتحانات وتعقيمها وتطهيرها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم، وحرصًا على سلامة الطالبات، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكلية؛ للاطمئنان على حالة الطالبات قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطالبات، وارتداء الجميع للماسكات.

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطالبات، كما وجه إلى ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها للانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة أيمان الشماع، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية.