شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لكهرباء مصر تفتح باب التقدم للتدريب للحاصلين على الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتبت رحمة رمضان أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2020 للالتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى وذلك بكل من مراكز تدريب المحطات بشمال القاهرة و مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة و مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

و أضافت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن شروط الالتحاق كالآتي:

1-أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية "إنجليزي" من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة و الجيزة و القليوبية" دور مايو 2020.

2-ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى أكتوبر 2020.

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3-تقديم الأوراق إلكترونيا من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة من 16 إلى 20 اغسطس الجارى ولن يسمح بتلقى اى طلبات بعد انتهاء المدة.

4- يتم التنسيق بناء على الحد الأدنى الذى يحدده قطاع التعليم الفنى لمحافظة القاهرة.

5-لا يعتبر اجتياز الاختبارات و اللياقة البدنية موافقة على القبول حت يتم البت فى الطلبات طبقا لترتيب المجموع تنازليا.

6-يتم التقديم بمدرسة جلال فهمى الثانويه المتقدمة 5 سنوات .

7-تعلن كشوف الطلبة المقبولين قبل العام الدراسي على المواقع الإلكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء.