شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: مبيعات ديارنا بمارينا تتحاوز 500 ألف جنيه خلال الأسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرا حول مبيعات معرض ديارنا بمارينا 5 قد حقق منذ افتتاحه مساء الأربعاء الماضى مبيعات بلغت 574370 جنيها، وأشار التقرير إلي أن مبيعات اليوم الأول للافتتاح قد حققت 66 ألفا و710 جنيهات لتصل حتى أول أمس إلى أكثر من نصف مليون جنيه مما يعبر عن الإقبال المتزايد علي المعروضات لجودتها وأسعارها المناسبة ولأنها تتسم بالتجديد.

ولفتت القباج إلى أن الإقبال كان على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والاكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

يشار إلي أن المعرض يقام على مساحة 600 مترٍ، ويشارك فيه 37 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة و يمثلون 9 محافظات، ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة

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و قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.



وتواصل الوزارة سياستها في استخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم استبدالها يوميا.

وكانت القباج قد افتتحت مساء الأربعاء الماضى معرض ديارنا بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس الجارى.

