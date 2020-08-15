شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: عقار قصر النيل المنهار مسجل طراز معمارى وصدر له قرارى تنكيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار بشارع قصر النيل، مسجل طراز معمارى وصادر له قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ.

وأضافت المحافظة أن العقار يحوى شقتين سكنيتين وباقى الوحدات إدارية وتجارية ومكتب صرافة ومعرض موبيليا شهير مغلق منذ فترة .

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن.

وأكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر، ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، و يوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

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وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات الإنقاذ لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.

وأكدت مصادر أنه جارى حصر السكان ومعرفة الخسائر بالتزامن مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتواصل قوات الحماية المدنية إنقاذ سكان العقار، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار وعمل تحويلات مرورية بالشوارع.