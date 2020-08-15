شكرا لقرائتكم خبر عن تربية نوعية عين شمس: 220 طالب تقدموا لاختبارات القدرات الفنية والموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، انتظام اختبارات القدرات بالكلية بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية .

وكشف عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، لليوم السابع، أنه تقدم حتى الآن لاختبارات القدرات بالكلية 220 طالب وطالبة لأداء الاختبارات بالكلية بينهم 167 طالب بالشعبة الفنية ، و 53 طالب بالشعبة الموسيقية ، وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضى .

وأضاف عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أنه تم عمل فيديوهات توضيحية ونشرها على موقع الكلية توضح للطلاب موقع الكلية وطريقة الوصول إليها وكيفية أداء اختبارات القدرات والأدوات التى يجب توافرها من الطلاب المتقدمين الاختبارات .

وأكد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال استقبال الطلاب المتقدمين للاختبارات من كشف حرارى ومنع دخول أى طالب بدون كمامة فضلا عن تعقيم اللجان بين الحين بين كل لجنة .

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ورصد ”الخليج 365” جانب من اختبارات القدرات لشعبة التربية الموسيقية، بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، حيث تجرى الكلية اختبارات سمعية واختبارات نغمات على آلة البيانو لقياس موهبة الطالب، بحضور الدكتور أسامة السيد عميد الكلية .

وقال الدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون البيئة بتربية نوعية عين شمس وأستاذ البيانو، الاختبار عبارة عن ايقاعات معينة بتركيبات معينة يسمعها الطالب ويقوم بترجمتها الطالب وترديدها كما سمعها ، فضلا عن اختبار نغمات بالبيانو ، ومن خلاله يتم الكشف عن موهبة الطالب وهل هناك مشاكل فى النطق أم لا .

يذكر أنه قد انطلقت السبت الماضى ، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والتى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.