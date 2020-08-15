محافظة القاهرة تشكل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بشارع قصر النيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل محافظة القاهرة، لجنة هندسية بالتنسيق مع الحماية المدنية لمعاينة العقار المنهار بشارع قصر النيل لمعرفة مدى تأثره بالانهيار والعقارات المجاورة له بالمنطقة، فيما تستمر عمليات البحث عن أى مصابين متواجدين داخل العقار.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن.

وأكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

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وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات الإنقاذ لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.