شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 366 شابا فى أسيوط بينهم 8 من ذوى القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 366 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 8 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ 1734 شاباً، فضلا عن إصدار 432 شهادة قياس مستوى المهارة، و432 كارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 6 آلاف و 600 جنيه على الرعاية الاجتماعية لـ 25 عاملا من العمال المسجلين، فضلاً عن تسجيل 46 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 132 منشأة، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1230 منشأة وتم عقد 4 ندوات توعية من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 5 شكاوى تم بحثها بالكامل خلال الشهر .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 140 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى .