شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365..حماية المستهلك ورد مصروفات أتوبيسات المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة جديدة عن تفاصيل التنسيق بين جهاز حماية المستهلك ووزارة التربية والتعليم، بخصوص مِلف المصروفات المدرسية ورد مصاريف أتوبيسات نقل الطلاب والخاصة بالتيرم الثانى للعام الدراسى الماضى لأولياء الأمور، عقب ظروف جائحة كورونا التى منعت استكمال الدراسة بالشكل الطبيعى، من إعداد محمد الحناوى وتقديم شروق وجدى.

واستضافت التغطية الخاصة الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والذى تحدث عن موعد تطبيق القرار المنظم لمصروفات أتوبيسات المدارس وتفاصيله، وعن شكاوى أولياء الأمور وكيفية تسجيلها وإجراءات تنفيذ القرار والمدارس التى ستخالف والعقوبات الخاصة بالقرار.

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وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن عدم سداد مصروفات أتوبيسات المدارس للعام الجديد فى ظل عدم استكمال العام الدراسى الماضى، خدمة لم يتم الحصول عليها وفق قانون الجهاز، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، حيث يعد ذلك انتقاصا فى الخدمة وبالتالى يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك، مؤكدا أن الجهاز سوف يصدر قراره المناسب فى هذه القضية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور سوف يحصلون على حقوقهم وفق قرار الجهاز.