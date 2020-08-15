شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الحكومة: مد سداد جدية تصالح مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، قرار الحكومة بمد فترة سداد جدية التصالح بمخالفات البناء حتى 15سبتمبر المقبل.

الحكومة تقرر مد فترة سداد جدية التصالح بمخالفات البناء حتى 15سبتمبر

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وزير السياحة: عرض القطع الأثرية المكتشفة حديثا فى متحف شرم الشيخ.. صور

تفقد الدكتور الخالد العنانى وزير السياحة والآثار، متحف آثار شرم الشيخ، وذلك لمتابعه آخر مستجدات الأعمال تمهيدا لافتتاحه الوشيك. رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، إيمان زيدان مساعد الوزير للمواقع الأثرية، وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي.

تعرف على التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

ينشر ”الخليج 365” التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى، بعد تأدية المستشار عبد الله عمر شوضة، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى رئيسا للمجلس.

محافظة القاهرة: البحث عن شخصين تحت أنقاض مبنى قصر النيل المنهار

كشف اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمى باسم محافظة القاهرة، عن احتمالية وجود شخصين تحت أنقاض مبنى "قصر النيل" المنهار، مشيرا إلى أن أجهزة البحث والإنقاذ تبحث عن الشخصين، بالإضافة إلى إنقاذ 11 شخصا حتى الآن.

متحدث التعليم العالى: توصلنا لأدوية مدمرة لكورونا فاعليتها 95% بسعر 20 جنيها

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالى تدميره.

رئيس الوزراء يصل الخرطوم.. وحمدوك على رأس مستقبليه فى المطار

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، إلى مطار الخرطوم الدولى، حيث كان فى استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء من الجانب السودانى.

إنقاذ 18 شخصا فى حادث انهيار عقار بشارع قصر النيل.. فيديو وصور

تمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن، وأكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من دور أرضى و4 أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضى ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

تعطل حركة القطارات بالمنوفية عقب الاصطدام بسيارة نقل.. صور

شهدت محطة قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية تصادم أحد القطارات صباح اليوم بسيارة نصف نقل حال عبورها من معبر غير شرعى دون وقوع مصابين، مما أدى تعطل حركة القطارات لمدة ساعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

محافظة القاهرة: عقار قصر النيل المنهار يضم 5 طوابق على مساحة 1500 متر

أكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الارضى ومصنع ومحلات ملابس، ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

التموين تطرح 4 فرص استثمارية لإنشاء مستودعات استراتيجية بـ12 مليار جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجارى، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الاخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.

وصول 21 طبيبا مصريا لبيروت لدعم الشعب اللبنانى فى انفجار المرفأ.. فيديو وصور

وصلت منذ قليل، شحنة جديدة من المساعدات المصرية للشعب اللبنانى والتى انطلقت عقب حادث انفجار مرفأ بيروت الطائرة الخامسة من المساعدات المصرية للشعب اللبنانى والتى تقل 21 طبيبا للمساهمة فى علاج مصابى حادث المرفأ.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات.. أبرزها امتداد رمسيس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى " الحى السابع – الحى السادس – المنطقة الأولى – جامعة الأزهر – مستشفى التأمين الصحى – إمتداد رمسيس 1 و2" لمدة6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 15-8-2020 وحتى الساعة الثالثة صباح الغد الأحد الموافق 16-8-2020، وذلك نظرًا لتنفيذ اعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر الامر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بشارع الخليفة القاهر مع شارع الطيران.

الحماية المدنية تواصل إخلاء سكان العقار المنهار بشارع قصر النيل.. صور

تواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات إخلاء سكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية، وقيادات محافظة والقيادات الأمنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.

فيديو.. كبارى ومحاور شرق القاهرة شريان جديد للتنمية والتعمير

طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع الطرق والكبارى خلال السنوات الأخيرة، مما كان له انعكاسات إيجابية وإسهام كبير فى دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها، سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، أو التنمية الصناعية وكذلك الزراعية، فضلًا عن توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

حصاد التعاون الدولى الأسبوعي.. 200 مليون دولار لبنك مصر لمواجهة آثار كورونا

شهدت ملفات وزارة التعاون الدولى خلال الأسبوع الماضى، عددًا من الأحداث الجديدة، واللقاءات التى حضرتها الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، استمرارًا لدفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، لتوفير أوجه الدعم للاقتصاد المصرى لتحقيق تعافى اقتصادى مرن من أزمة كورونا.

الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية بمسجد السيدة زينب الخميس المقبل

تحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

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انهيار عقار فى شارع قصر النيل ومحافظ القاهرة ينتقل لموقع الانهيار.. فيديو وصور

انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لموقع العقار رقم 50 بشارع قصر النيل والذى انهار منذ قليل وجارى عمليات الإنقاذ.

رئاسة الحرمين الشريفين تعلن تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية عليا بالرئاسة

أعلنت الرئاسة العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى المملكة العربية السعودية –عبر حسابها الرسمى على تويتر- تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية عليا فى رئاسة المسجد الحرام.

القوى العاملة تبدأ غدا صرف 500 جنيه المنحة الثالثة لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، غدا الأحد ولمدة 5 أيام، حيث يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة أم لعلاج ابنها على نفقة الدولة من الهيموفيليا

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، والتعامل معها بشكل فورى، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التى تم رصدها على أحد المواقع الاخبارية، وتتعلق بطلب والدة الطفل "فادى" الذى يُعانى من مرض الهيموفيليا "وأعراضه نقص فى معامل التجلط التاسع فاكتور9"، ويحتاج إلى علاج مرتفع التكاليف، وهو ما لا تقوى عليه ماديًا.

توقيع عقد بين العربية للتصنيع وبنية كابيتال لتأسيس مصنع لكابلات الألياف الضوئية

وقعت شركة فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "بنية كابيتال"، الرائدة فى حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية فى مصر والمنطقة، العقد النهائى لمصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع فى إطار الخطوات التنفيذية النهائية لإنشاء أكبر مصنع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر والمنطقة الأفريقية والعربية بحجم استثمارات يتعدى المليار جنيه وذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المعمل الجنائى يفحص الأدلة بموقع فيلا "رئيس اتحاد اليد" بعد السرقة

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من فيلا المهندس "هشام نصر" رئيس اتحاد كرة اليد بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وإعداد تقرير وافً وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتهم حول الواقعة.

تنسيق 2020.. قائمة الكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الشعبة الهندسية

ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة، للكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الشعبة الهندسية "الناجحين فى مواد الفيزياء والكيمياء ورياضة بحته ورياضة تطبيقية، على مستوى جامعات الجمهورية، وذلك من واقع موقع التنسيق الإلكترونى لعام 2020 .

10 توصيات برلمانية لتطبيق "مخالفات البناء" أبرزها مد مهلة سداد جدية التصالح

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مجموعة توصيات بشأن المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث أكدت اللجنة، فى تقريرها بشأن جلستها التى عقدتها أمس الخميس، واستمرت لمدة 9 ساعات، لمناقشة الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، أنه بعد الاستماع إلى كافة الآراء المقدمة والإقرارات الثابتة من كل النواب ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية، وعدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية، وكذلك آراء المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، وعدد من المواطنين، وبعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظين الحاضرين والاستماع إلى آرائهم، وبعدما استقر أخيرا بوجدان اللجنة، فقد وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بما يلى:

2.2 مليار جنيه حصيلة الدفعة الأولى للتصالح فى مخالفات البناء.. اعرف أوجه الإنفاق

أظهر تقرير وزارة التنمية المحلية، بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 11 أغسطس 2020، أن المواطنين الراغبين فى التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، وبلغ إجمالى المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالى نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذى تبلغ نسبته 25% من إجمالى قيمة المخالفة.

69% من القراء يؤيدون مطالب تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية

فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية لمنع تجويلها لاقتصاد مواز، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية.

الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

رئيس الوزراء يتوجه إلى السودان فى زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون المشترك

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، القاهرة، متوجهًا إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولى الجهات المعنية، فى زيارة تستغرق يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما فى ذلك ملف سد النهضة.

شاهد عربات القطارات الإسبانية الفخمة المتعاقد عليها لصالح السكة الحديد

يستقبل ميناء الإسكندرية اليوم السبت اثنين من الحاويات قادمين على متن إحدى السفن القادمة من إسبانيا وتحوى نماذج من العربات المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية، من أجل اعتمادها من قبل هيئة السكة الحديد استعدادا لتوريد أول دفعة من هذه العربات خلال مارس 2021.

PCR

المطارات المصرية تبدأ تطبيق قرار حظر دخول القادمين من الخارج دون تحليل

بدأت وزارة الطيران المدنى، منذ الساعات الأولى من اليوم السبت، تنفيذ قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية.

مصر الطيران تسير 38 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب إلى دول مختلفة

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم السبت، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4000 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل

قالت إثيوبيا، إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

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