شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتسكين أسر عقار قصر النيل المنهار بمساكن الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتسكين الأسرتين المتضررتين من انهيار عقار قصر النيل، بمساكن الأسمرات بشقتين مجهزتين بالكامل.

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كان محافظ القاهرة قد انتقل على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الانقاذ مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبد العزيز رئيس حى عابدين.

والعقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الارضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية ، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الانهيار.

Advertisements

وأسفرت عمليات الانقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ 18 شخصا وإسعاف اثنين بموقع الانهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم .