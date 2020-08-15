شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المباحثات بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى بالخرطوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الآن بمجلس الوزراء جلسة مباحثات رسمية بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والجانب السودانى برئاسة الدكتورعبد الله حمدوك رئيس الوزراء والوفد المرافق له، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان. وقد وصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولى على رأس وفد وزارى كبير الخرطوم ظهر اليوم، يضم كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد د. مهندس محمد شاكر المراقبي، وزير الموارد المائية والري السيد د. محمد عبدالعاطي، وزيرة الصحة والسكان السيدة د. هالة زايد، وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع، بالاضافة الى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء السيدة المهندسة راندة المنشاوي، أمين عام مجلس الوزراء السيد اللواء أ.ح عاطف عبدالفتاح، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراءالسيد/ هاني يوسف، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السيد المستشار نادر سعد، مستشار الوزير للنقل النهري السيد اللواء مهندس كريم سعيد أبو الخير، مساعد وزير النقل لشؤون السكة حديد السيد المهندس وجدي رضوان شحات، رئيس قطاع مياه النيل وزارة الموارد المائية والري السيد المهندس أحمد بهاء الدين، بجانب رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات السيد اللواء إسماعيل جبر ورئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة والسكان السيد د. محمد مصطفى جاد وممثل مكتب وزيرة الصحة والسكان السيد محمد صبحي محمد.

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